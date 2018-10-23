2018-10-23T00:28:58+03:00
Происшествия

Следователи СК выясняют обстоятельства оставления на улице в Твери маленькой девочки

Ребенка нашли во дворе дома в Заволжском районе
Виктория ЖУКОВА
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Родителей девочки нашли. Фото: ВПСО "Сова"Родителей девочки нашли. Фото: ВПСО "Сова"
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В Твери 22 октября около 16:00 на улице был найден ребенок. Девочку примерно 3-4 лет заметили на улице Горького возле дома № 63/4. Очевидцы оперативно сообщили в правоохранительные органы. Полицейским девочка сообщила свое имя, никакой другой информации о себе или своих родителях сказать она не смогла.

Следователи СК проводят доследственную проверку на предмет оставления ребенка в опасности и неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области, в настоящий момент благодаря скоординированной работе оперативных служб и волонтеров была найдена мать ребенка. Нашли ее по показаниям одной из женщин, которая увидев фотографию, опознала девочку и сообщила, где найти родителей.

Следствию предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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