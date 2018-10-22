2018-10-22T20:56:50+03:00
Общество

Юные художники Твери признались в любви к колыбельным песням

В Детском музейном центре подвели итоги конкурса
Ирина ТАРАСОВА
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22 октября в Детском музейном центре ТГОМ подвели итоги ежегодного художественного конкурса. На этот раз он назывался «Гори, гори ясно..»

Задачей ребят было изобразить на листе бумаги малые формы фольклора. Точнее, обыграть то, что мы называем мирилками, дразнилками, считалками. колыбельными и закличками.

Конкурс продолжался почти два месяца. За это время в ДМЦ было предоставлено около 300 работ от учащихся художественных студий и общеобразовательных школ. Возраст художников абсолютно разный - от 3 до 18 лет.

- Больше всего рисунков на удивление было посвящено колыбельным, - рассказывает куратор конкурса Елена Альбова. – Оказывается, наш дети не забыли их, они хранились где-то в памяти и когда пришла пора, то поделились ими с бумагой и со всеми нами. Очень важно, что многие из этих колыбельных в детстве им пели мамы и бабушки. И дети отмечали, что это очень теплые и важные воспоминания для них..

По итогам конкурса лучшими по мнению жюри стали чуть больше 30 работ. Еще несколько победителей в номинации «Музейная симпатия» выберут сотрудники ДМЦ.

Награждение участников конкурса состоится в первых числах ноября.

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