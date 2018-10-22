2018-10-22T19:32:43+03:00
Общество

В рамках антинаркотического месячника в Твери со школьниками провели брейн-ринг

Различные тематические мероприятия проходят в городе в течение месяца
Виктория ЖУКОВА
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В Твери проходит антинаркотический месячник. Фото: архив "КП"В Твери проходит антинаркотический месячник. Фото: архив "КП"
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В Твери продолжается антинаркотический месячник. Начался он 15 октября. В течение месяца образовательные учреждения города проводят мероприятия, посвященные профилактике употребления психотропных средств.

Например, в школе № 14 с восьмиклассниками провели брейн-ринг «Права, обязанности, ответственность несовершеннолетних» под руководством педагогов и сотрудников УМВД. Ребята в игровой форме делали задания на правовую тематику. Так, дети смогли подтянуть свои познания в юриспруденции.

В администрации Твери сообщают, что в рамках акции реализуется проект «Сообщи, где торгуют смертью». По телефонам «горячей линии» можно позвонить и анонимно сообщить любую имеющуюся информацию о местах расположения наркопритонов и точках продажи наркотических препаратов.

Также запанированы встречи с родителями, профилактические тренинги с учащимися под руководством врача-нарколога, конкурсы и ряд других мероприятий.

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