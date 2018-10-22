2018-10-22T18:40:51+03:00
Общество

В Твери на 67-м году ушел из жизни известный врач-онколог Геннадий Тараканов

Последние 34 года он возглавлял онкологическое отделение № 4
Виктория ЖУКОВА
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Геннадий Федорович Тараканов. Фото: областной МинздравГеннадий Федорович Тараканов. Фото: областной Минздрав
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В воскресение, 21 октября, ушел из жизни заведующий отделением патологии молочной железы и кожи онкодиспансера Геннадий Федорович Тараканов.

Он проработал в медицине более 40 лет. За это время он в совершенстве овладел методами диагностики и лечения новообразований различной локализации. Также он всегда умело и грамотно проводил диагностику новообразовании, назначал специальные исследования, на основании которых определял необходимые методы лечения.

Последние 34 года Геннадий Тараканов возглавлял онкологическое отделение № 4 – отделение патологии молочной железы и кожи, оставаясь при этом оперирующим врачом-онкологом. Он ежегодно проходил курсы повышения квалификации.

-Геннадий Федорович был внимательным и доброжелательным врачом, пользовался заслуженным уважением среди больных и сотрудников отделения и диспансера, - сообщают в региональном Минздраве.

Прощание с Геннадием Таракановым пройдет завтра, 23 октября, в 10:00 в ритуальном зале больницы № 6.

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