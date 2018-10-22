2018-10-22T18:09:47+03:00
Происшествия

Два парня похитили из автомобиля автомагнитолу и видеорегистратор в Твери

Они разбили окно в пассажирской двери
Виктория ЖУКОВА
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Злоумышленники задержаны Фото: архив "КП"Злоумышленники задержаны Фото: архив "КП"
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В Твери из автомобиля «Газель» злоумышленники похитили автомагнитолу, видеорегистратор и инструменты. В автомобиль они залезли, разбив стекло на пассажирской двери. Машина была припаркована в Заволжском районе.

На месте происшествия полицейские опросили возможных свидетелей произошедшего, а эксперты изъяли следы и улики.

По подозрению в краже сотрудники уголовного розыска задержали двоих безработных жителей Твери 26 и 29 лет. Фигуранты сознались в содеянном. Похищенное имущество они отдали владельцу.

Как сообщают в УМВД России по Тверской области, в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело.

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