Два парня похитили из автомобиля автомагнитолу и видеорегистратор в Твери
Они разбили окно в пассажирской двери
Злоумышленники задержаны Фото: архив "КП"
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В Твери из автомобиля «Газель» злоумышленники похитили автомагнитолу, видеорегистратор и инструменты. В автомобиль они залезли, разбив стекло на пассажирской двери. Машина была припаркована в Заволжском районе.
На месте происшествия полицейские опросили возможных свидетелей произошедшего, а эксперты изъяли следы и улики.
По подозрению в краже сотрудники уголовного розыска задержали двоих безработных жителей Твери 26 и 29 лет. Фигуранты сознались в содеянном. Похищенное имущество они отдали владельцу.
Как сообщают в УМВД России по Тверской области, в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело.