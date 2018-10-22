Прокуратура через суд выбивает из минздрава Тверской области оборудование для машин "скорой помощи"
Прокуратура Андреапольского района провела проверку оснащения оборудованием автомобилей «Скорой медицинской помощи».
- На момент проведения проверки ни один из автомобилей «Скорой медицинской помощи» не имел соответствующего оснащения, - сообщает пресс-служба прокуратуры. - Это не позволяло медицинской организации в полном объеме, своевременно и качественно оказывать медицинскую помощь гражданам Андреапольского района.
По результатам проверки прокурор района обратился в суд с требованием обязать министерство здравоохранения Тверской области обеспечить финансирование в объеме, необходимом для оснащения оборудованием двух автомобилей «Скорой медицинской помощи» в Андреапольской центральной районной больнице.
Андреапольский районный суд установил срок исполнения заявленных требований до 1 декабря 2019.