Прокуратура через суд выбивает из минздрава Тверской области оборудование для машин "скорой помощи"

СЕГОДНЯ 17:44 2018-10-22T17:44:11+03:00

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Прокуратура Андреапольского района провела проверку оснащения оборудованием автомобилей «Скорой медицинской помощи».

- На момент проведения проверки ни один из автомобилей «Скорой медицинской помощи» не имел соответствующего оснащения, - сообщает пресс-служба прокуратуры. - Это не позволяло медицинской организации в полном объеме, своевременно и качественно оказывать медицинскую помощь гражданам Андреапольского района.

По результатам проверки прокурор района обратился в суд с требованием обязать министерство здравоохранения Тверской области обеспечить финансирование в объеме, необходимом для оснащения оборудованием двух автомобилей «Скорой медицинской помощи» в Андреапольской центральной районной больнице.

Андреапольский районный суд установил срок исполнения заявленных требований до 1 декабря 2019.