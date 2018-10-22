Определены итоги Кубка Тверской области и областных соревнований по фигурному катанию на коньках
С 19 по 21 октября в «Спортивном ледовом комплексе «Волга» города Калязин прошли областные соревнования по фигурному катанию на коньках и второй этап Кубка Тверской области.
Кроме спортсменов из Верхневолжья были также гости из Смоленск, Москва, Петрозаводск. Всего участвовали 160 фигуристов, из них 113 в личном катании и 47 в синхронном.
Короткая программа была показана в первый день.
Во второй день проходила произвольная программа.
В третий день синхронное катание и соревнование группы Б-девушки.
В синхронном катании второй спортивный разряд:
Первое место заняла команда « Вереск» спортшкола по ледовым видам спорта.
Второе место команда «Карельские звездочки» вторая детско-юношеская спортивная школа №6, Петрозаводск.
В синхронном катании первый спортивный разряд:
Первое место место у команды «Либерти» спортивной школы по ледовым видам спорта.
Все победители и призёры второго этапа Кубка Тверской области были награждены грамотами, кубками и медалями.