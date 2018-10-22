Определены итоги Кубка Тверской области и областных соревнований по фигурному катанию на коньках

СЕГОДНЯ 17:20 2018-10-22T17:20:34+03:00

Десятки юных фигуристов выступили на соревнованиях Фото: Комитет по физической культуре и спорту Тверской области

Соревнования состоялись в минувшие выходные в Калязине

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С 19 по 21 октября в «Спортивном ледовом комплексе «Волга» города Калязин прошли областные соревнования по фигурному катанию на коньках и второй этап Кубка Тверской области.

Кроме спортсменов из Верхневолжья были также гости из Смоленск, Москва, Петрозаводск. Всего участвовали 160 фигуристов, из них 113 в личном катании и 47 в синхронном.

Короткая программа была показана в первый день.

Во второй день проходила произвольная программа.

В третий день синхронное катание и соревнование группы Б-девушки.

В синхронном катании второй спортивный разряд:

Первое место заняла команда « Вереск» спортшкола по ледовым видам спорта.

Второе место команда «Карельские звездочки» вторая детско-юношеская спортивная школа №6, Петрозаводск.

В синхронном катании первый спортивный разряд:

Первое место место у команды «Либерти» спортивной школы по ледовым видам спорта.

Все победители и призёры второго этапа Кубка Тверской области были награждены грамотами, кубками и медалями.