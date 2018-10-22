Мужчина подозревается в убийстве молодой женщины в Тверской области

СЕГОДНЯ 16:33 2018-10-22T16:33:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тверской области житель поселка Сонково обнаружил неподалёку от деревни Новые Горицы труп неизвестной женщины.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что погибшая – это 33-летняя жительница Сонковского района. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть женщины имела насильственный характер. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

Полицейские установили местонахождение и личность подозреваемого в убийстве. Им оказался 51-летний житель поселка Рамешки Тверской области. Мужчина был задержан и арестован.

Уголовное дело расследует Краснохолмский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по Тверской области.