2018-10-22T16:33:54+03:00
Происшествия

Мужчина подозревается в убийстве молодой женщины в Тверской области

Тело погибшей обнаружили в Сонковском районе
Виктория ЖУКОВА
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Мужчина арестованМужчина арестованФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Тверской области житель поселка Сонково обнаружил неподалёку от деревни Новые Горицы труп неизвестной женщины.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что погибшая – это 33-летняя жительница Сонковского района. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть женщины имела насильственный характер. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

Полицейские установили местонахождение и личность подозреваемого в убийстве. Им оказался 51-летний житель поселка Рамешки Тверской области. Мужчина был задержан и арестован.

Уголовное дело расследует Краснохолмский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по Тверской области.

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