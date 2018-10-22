25 опасных деревьев планируют вырубить в Бобачевской роще Твери
В Твери в Бобачевской роще начались работы по санитарной вырубке аварийно-опасных деревьев и сухостоя. Планируется, что на первом этапе специалисты ликвидируют 25 особо опасных деревьев. В основном они находятся вдоль пешеходных дорожек, возле детских и спортивных площадок.
Напомним, что решение о ликвидации зеленых насаждений в роще было принято после комплексного исследования территории с привлечением специализированной организации. Это связано с тем, что Бобачевская роща относится к особо охраняемым природным территориям регионального значения.
В администрации Твери сообщают, что работы по вырубке деревьев и вывозу порубочных останков ведут специалисты «Зеленстрой».