2018-10-22T15:25:45+03:00
Общество

Еще один надземный пешеходный переход построили на трассе М-10 в Тверской области

В следующем году запланировано строительство еще трех таких переходов
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Надземный пешеходный переход Фото: ФКУ Упрдор «Россия»Надземный пешеходный переход Фото: ФКУ Упрдор «Россия»
Изменить размер текста:

В Тверской области на автотрассе М-10 построили новый надземный пешеходный переход. Безопасно переходить проезжую часть теперь могут жители села Городня. Пешеходный переход установлен на 136-ом километре дороги в Конаковском районе Тверской области.

Также еще два надземных перехода появилось в Солнечногорском районе Подмосковья. Во всех населенных пунктах, где построили новые переходы, проживают порядка четырех тысяч жителей.

В ФКУ Упрдор «Россия» сообщают, что сооружения отвечают всем современным нормам и требованиям, оборудованы бесступенчатым пандусом для удобства маломобильных групп населения, а также снабжены системами освещения, вентиляции и видеонаблюдения. Для защиты от ветра и осадков остекление было сделано из поликарбоната с антивандальным покрытием.

В следующем году планируется установить еще три надземных пешеходных перехода на автодороге М-10 в Тверской области: в Эммаусе, Вышнем Волочке и у поворота на Радченко.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
25 особо опасных деревьев планируют вырубить в Бобачевской роще Твери
Сотрудники ФСБ пресекли деятельность нарколаборатории в Твери
Свыше 90 км линий электропередачи реконструировано в Тверской области во время учений энергетиков
30-летняя женщина заплатит штраф за нападение на полицейского в Тверской области
Сильный ветер ожидается в Тверской области
Более 263 млн рублей рублей на лекарственное обеспечение граждан получит Тверская область
52-летний житель Тверской области лишился телефона, оставив его без присмотра в магазине
Ярмарка "Осенний бульвар" открылась в центре Твери
В Тверской области нашли погибшим пенсионера, который ушел в лес за грибами в конце сентября
Обладательница японской иномарки сбила мотоциклиста в Тверской области
Суд назначил наказание частному извозчику, по вине которого погиб пассажир в аварии в Тверской области
Жителей Твери приглашают на экскурсию в фондохранилища картинной галереи
По вине молодого водителя без прав для человека пострадали в ДТП в Тверской области
Мужчина получил ожоги во время пожара в Твери
Автомобилистка столкнулась с автобусом в Тверской области