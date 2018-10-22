Еще один надземный пешеходный переход построили на трассе М-10 в Тверской области
В Тверской области на автотрассе М-10 построили новый надземный пешеходный переход. Безопасно переходить проезжую часть теперь могут жители села Городня. Пешеходный переход установлен на 136-ом километре дороги в Конаковском районе Тверской области.
Также еще два надземных перехода появилось в Солнечногорском районе Подмосковья. Во всех населенных пунктах, где построили новые переходы, проживают порядка четырех тысяч жителей.
В ФКУ Упрдор «Россия» сообщают, что сооружения отвечают всем современным нормам и требованиям, оборудованы бесступенчатым пандусом для удобства маломобильных групп населения, а также снабжены системами освещения, вентиляции и видеонаблюдения. Для защиты от ветра и осадков остекление было сделано из поликарбоната с антивандальным покрытием.
В следующем году планируется установить еще три надземных пешеходных перехода на автодороге М-10 в Тверской области: в Эммаусе, Вышнем Волочке и у поворота на Радченко.