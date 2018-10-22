2018-10-22T14:45:10+03:00
Происшествия

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность нарколаборатории в Твери

Возбуждено уголовное дело
Виктория ЖУКОВА
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Запрещенное вещество было изъято Фото: УФСБ России по Тверской областиЗапрещенное вещество было изъято Фото: УФСБ России по Тверской области
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В Твери сотрудники регионального управления ФСБ России пресекли деятельность лаборатории по производству запрещенного вещества. Во время оперативно-розыскных мероприятий был задержан 29-летний житель Твери, также было изъято оборудование и компоненты, предназначенные для изготовления наркотиков.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по факту "Незаконного приобретения, хранения, перевозки, изготовления или переработки наркотических средств".

В пресс-службе ведомства сообщают, что проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к функционированию лаборатории.

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