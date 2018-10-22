Сотрудники ФСБ пресекли деятельность нарколаборатории в Твери

СЕГОДНЯ 14:44 2018-10-22T14:45:10+03:00

Запрещенное вещество было изъято Фото: УФСБ России по Тверской области

Изменить размер текста: A A

В Твери сотрудники регионального управления ФСБ России пресекли деятельность лаборатории по производству запрещенного вещества. Во время оперативно-розыскных мероприятий был задержан 29-летний житель Твери, также было изъято оборудование и компоненты, предназначенные для изготовления наркотиков.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по факту "Незаконного приобретения, хранения, перевозки, изготовления или переработки наркотических средств".

В пресс-службе ведомства сообщают, что проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к функционированию лаборатории.