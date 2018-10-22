Свыше 90 км линий электропередачи реконструировано в Тверской области во время учений энергетиков
На территории Тверской области продолжаются масштабные учения энергетиков. По состоянию на 21 октября уже реконструировано 90,1 км воздушных линий, произведена замена 3310 опор линий электропередачи и монтаж самонесущего изолированного провода.
Всего в рамках учений запланирована реконструкция 540 км воздушных линий 6-10кВ. Также планируется, что специалисты заменят «голые» провода на самонесущий изолированный. Работы ведутся в Калининском, Андреапольском, Западнодвинском, Зубцовском, Максатихинском, Пеновском, Торопецком районах, Осташковском городском округе Тверской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Напомним, что стартовали трёхмесячные учения 22 сентября. Проходят они при поддержке Правительства региона.