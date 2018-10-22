Свыше 90 км линий электропередачи реконструировано в Тверской области во время учений энергетиков

СЕГОДНЯ 14:35 2018-10-22T14:35:41+03:00

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На территории Тверской области продолжаются масштабные учения энергетиков. По состоянию на 21 октября уже реконструировано 90,1 км воздушных линий, произведена замена 3310 опор линий электропередачи и монтаж самонесущего изолированного провода.

Всего в рамках учений запланирована реконструкция 540 км воздушных линий 6-10кВ. Также планируется, что специалисты заменят «голые» провода на самонесущий изолированный. Работы ведутся в Калининском, Андреапольском, Западнодвинском, Зубцовском, Максатихинском, Пеновском, Торопецком районах, Осташковском городском округе Тверской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Напомним, что стартовали трёхмесячные учения 22 сентября. Проходят они при поддержке Правительства региона.