30-летняя женщина заплатит штраф за нападение на полицейского в Тверской области
В Тверской области прокуратура Краснохолмского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении гражданки Украины.
В судебном заседании установлено, что 30-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте нарушала общественный порядок. Очевидцы вызвали полицейских. Однако женщина стала драться с участковым уполномоченным полиции, когда тот предложил ей пройти в служебный автомобиль для доставления в дежурную часть.
Нарушительница дважды ударила полицейского руками по телу.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, Краснохолмский районный суд назначил женщине наказание в виде штрафа на сумму 10 тысяч рублей.