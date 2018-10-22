2018-10-22T14:01:06+03:00
Общество

30-летняя женщина заплатит штраф за нападение на полицейского в Тверской области

Обвиняемая напилась и стала дебоширить в общественном месте
Виктория ЖУКОВА
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Женщина оштрафована на 10 тысяч рублейЖенщина оштрафована на 10 тысяч рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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В Тверской области прокуратура Краснохолмского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении гражданки Украины.

В судебном заседании установлено, что 30-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте нарушала общественный порядок. Очевидцы вызвали полицейских. Однако женщина стала драться с участковым уполномоченным полиции, когда тот предложил ей пройти в служебный автомобиль для доставления в дежурную часть.

Нарушительница дважды ударила полицейского руками по телу.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, Краснохолмский районный суд назначил женщине наказание в виде штрафа на сумму 10 тысяч рублей.

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