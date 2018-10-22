Сильный ветер ожидается в Тверской области

СЕГОДНЯ 13:22 2018-10-22T13:22:51+03:00

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В Тверской области ожидается непогода. Об этом жителей региона предупреждает УМЧС России по Тверской области.

В Тверском гидрометцентре прогнозируют усиление юго-западного ветра. Отдельные порывы могут достигнуть 15 метров в секунду. Ветер поднимется в области в ближайшие часы и сохранится до конца дня.

В связи с этим спасатели напоминают, что, находясь на улице, следует обходить шаткие строения и сухие деревья. Также важно обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач и уличных конструкций.

При сильном ветре ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, недостроенными зданиями или под деревьями. Смертельно опасно стоять под линией электропередач или проходить рядом с оборвавшимися электропроводами.