2018-10-22T13:04:11+03:00
Общество

Более 263 млн рублей рублей на лекарственное обеспечение граждан получит Тверская область

Средства выделены из федерального бюджета
Виктория ЖУКОВА
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Направлено более 263,4 млн рублей Фото: архив "КП"Направлено более 263,4 млн рублей Фото: архив "КП"
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В Тверскую область направят в этом году более 263,4 млн рублей на обеспечение жителей лекарственными препаратами и медицинскими изделиями по рецептам, а также специализированными продуктами лечебного питания детей с инвалидностью. Средства поступят из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение Правительства РФ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В Тверском регионе внедрена единая информационная система, которая позволяет обеспечивать получение лекарств в минимальные сроки.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, губернатор Игорь Руденя принял решение о расширении сети государственных аптек. Это позволит обеспечить доставку медикаментов жителям удаленных населенных пунктов области.

Кроме того, ведется работа по упрощению процедуры поставок лекарств.

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