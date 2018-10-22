52-летний житель Тверской области лишился телефона, оставив его без присмотра в магазине

СЕГОДНЯ 12:21 2018-10-22T12:21:58+03:00

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К полицейским обратился 52-летний житель Весьегонска с заявлением о краже. Он рассказал, что днем в одном из магазинов у его украли мобильный телефон. Средство связи потерявший оставил без присмотра на прилавке.

-Полицейские опросили персонал магазина, просмотрели записи камер видеонаблюдения, расположенных в торговом зале и составили ориентировку подозреваемого, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

Описание злоумышленника передали экипажам полиции, которые патрулировали улицы города.

Через несколько часов был задержан 32-летний житель Весьегонского района. Мужчина в полиции сознался в содеянном и отдал телефон владельцу. В его отношении возбуждено уголовное дело.

На время следствия мужчина будет находиться под подпиской о невыезде.