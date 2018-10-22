Ярмарка "Осенний бульвар" открылась в центре Твери
Также выставка-продажа работает в Пролетарском районе
Ярмарки проходят в двух районах Твери Фото: архив "КП"
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В Твери проходит ярмарка «Осенний бульвар». Открылась она сегодня, 22 октября, на Тверской площади рядом с фонтаном, который находится у здания цирка.
Постановление об организации специализированной ярмарки ранее выпустила администрация Твери.
Купить на ярмарке жители смогут различные сладости, мед, сувениры и игрушки. Свои товары представляют 18 продавцов.
Работать ярмарка будет вплоть до 9 ноября с 10:00 до 18:00.
Кроме того, с 22 октября организована недельная выставка-продажа продовольственных и непродовольственных товаров в Пролетарском районе. Торговые ряды расположены на проспекте Калинина, между домами № 11 и № 13.