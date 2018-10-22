В Тверской области нашли погибшим пенсионера, который ушел в лес за грибами в конце сентября

СЕГОДНЯ 11:14 2018-10-22T11:14:16+03:00

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86-летнего жителя Тверской области нашли погибшим. Виноградов Николай Иванович ушел в лес в районе деревни Борисово Победовского сельского поселения Ржевского района вместе со своей собакой рано утром 24 сентября и пропал.

Волонтеры искали пенсионера практически месяц, ведь было известно, что пропавший долгое время жил в деревне и хорошо ориентировался в лесу.

Ранее была найдена собака, а вот Николая Ивановича так и не смогли отыскать. 21 октября волонтеры Тверского поисково-спасательного отряда «Сова» сообщали, что мужчину нашли погибшим.