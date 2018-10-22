2018-10-22T10:44:06+03:00
Происшествия

Обладательница японской иномарки сбила мотоциклиста в Тверской области

Авария произошла на перекрестке
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Мотоциклист получил в аварии травмы Фото: УГИБДД РФ по Тверской областиМотоциклист получил в аварии травмы Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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В воскресенье, 21 октября, на 109 км автомобильной дороги Сергиев Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец, проходящей через Калязинский район Тверской области, произошло ДТП с участием мотоциклиста. Авария случилась около 11:20.

Было установлено, что 24-летняя обладательница автомобиля "Toyota Corolla" пытаясь выехать со второстепенной дороги не предоставила преимущество в движении мотоциклу "BMW F650GS", и столкнулась с ним.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате дорожно-транспортного происшествия 33-летний водитель мотоцикла попал в больницу.

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