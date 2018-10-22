Обладательница японской иномарки сбила мотоциклиста в Тверской области
Авария произошла на перекрестке
Мотоциклист получил в аварии травмы Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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В воскресенье, 21 октября, на 109 км автомобильной дороги Сергиев Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец, проходящей через Калязинский район Тверской области, произошло ДТП с участием мотоциклиста. Авария случилась около 11:20.
Было установлено, что 24-летняя обладательница автомобиля "Toyota Corolla" пытаясь выехать со второстепенной дороги не предоставила преимущество в движении мотоциклу "BMW F650GS", и столкнулась с ним.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате дорожно-транспортного происшествия 33-летний водитель мотоцикла попал в больницу.