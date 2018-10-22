2018-10-22T10:41:46+03:00
Общество

Суд назначил наказание частному извозчику, по вине которого погиб пассажир в аварии в Тверской области

Молодой человек перевозил пассажиров на микроавтобусе
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Автомобиль врезался в грузовик. Фото: УГИДД России по Тверской областиАвтомобиль врезался в грузовик. Фото: УГИДД России по Тверской области
Изменить размер текста:

В Тверской области в Калининском районном суде вынесли приговор водителю, по вине которого в аварии погиб человек.

В конце мая этого года 20-летний уроженец Кыргызской Республики ехал за рулем микроавтобуса "Тойота Эстима". Он перевозил семь пассажиров, которые не были пристегнуты ремнями безопасности. Ночью водитель не справился с управлением на автотрассе М-10 и врезался в грузовик, который стоял на проезжей части. Авария произошла по вине молодого водителя, который ехал уставший на большой скорости, и неверно оценил складывающуюся дорожно-транспортную ситуацию.

В аварии погиб один из пассажиров, 31-летний мужчина, еще пятеро получили травмы.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, суд назначил мужчине полтора года лишения свободы в колонии-поселении. Водить он не сможет в течение двух с половиной лет.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
52-летний житель Тверской области лишился телефона, оставив его без присмотра в магазине
Ярмарка "Осенний бульвар" открылась в центре Твери
В Тверской области нашли погибшим пенсионера, который ушел в лес за грибами в конце сентября
Обладательница японской иномарки сбила мотоциклиста в Тверской области
Жителей Твери приглашают на экскурсию в фондохранилища картинной галереи
По вине молодого водителя без прав для человека пострадали в ДТП в Тверской области
Мужчина получил ожоги во время пожара в Твери
Автомобилистка столкнулась с автобусом в Тверской области
В Твери установят новые светофоры
Около 200 молодых артистов приедут в Тверь на фестиваль любительских цирковых коллективов
Десятки домов останутся днем без света в Твери
На стадионе «Химик» Твери идет укладка искусственного покрытия
Фестиваль исторической реконструкции "Преодолевая смуту" пройдет в Парке Победы Твери
Несмотря на наступившее похолодание, карусели в горсаду Твери продолжат работать
На мосту у «Бастилии» в Твери обнаружили шесть гранат и патроны
Прощание с народным артистом России Леонидом Брусиным пройдет в Твери 22 октября
21 октября в Тверской области отмечают День герба и флага
Новый сезон лингвострановедческий клуб «Анефра» Твери начнет с «Музыкального путешествия по странам мира»
Продуктовый магазин вспыхнул в Тверской области ранним утром
Молодой человек открыто похитил у пенсионера мопед в Тверской области
Минометную мину времен Великой Отечественной войны обнаружили в Твери
В ежегодном международном фестивале "Покровские вечера" примут участие артисты из Твери, Москвы, Санкт-Петербурга
В Тверь прилетели первые снегири
Из-за нетрезвого водителя в Тверской области погибло два пассажира
Лучший детский фильм выберут в Твери на фестивале "Молодым дорогу!"
В Фировском районе Тверской области сгорел жилой дом
Симфоническое шоу RockestraLive объединит в Твери любителей классики и рока
Воров, обчистивших автомобиль в Тверской области, удалось вычислить в течение суток