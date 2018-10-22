Суд назначил наказание частному извозчику, по вине которого погиб пассажир в аварии в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:41 2018-10-22T10:41:46+03:00

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В Тверской области в Калининском районном суде вынесли приговор водителю, по вине которого в аварии погиб человек.

В конце мая этого года 20-летний уроженец Кыргызской Республики ехал за рулем микроавтобуса "Тойота Эстима". Он перевозил семь пассажиров, которые не были пристегнуты ремнями безопасности. Ночью водитель не справился с управлением на автотрассе М-10 и врезался в грузовик, который стоял на проезжей части. Авария произошла по вине молодого водителя, который ехал уставший на большой скорости, и неверно оценил складывающуюся дорожно-транспортную ситуацию.

В аварии погиб один из пассажиров, 31-летний мужчина, еще пятеро получили травмы.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, суд назначил мужчине полтора года лишения свободы в колонии-поселении. Водить он не сможет в течение двух с половиной лет.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу.