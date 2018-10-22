Жителей Твери приглашают на экскурсию в фондохранилища картинной галереи

СЕГОДНЯ 10:10 2018-10-22T10:10:43+03:00

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В Тверской областной картинной галерее пройдет необычная экскурсия. 25 октября посетители смогут зайти в фондохранилища. Участникам экскурсии расскажут о том, как создаются предметы искусства, как организовано хранение и реставрация музейных экспонатов.

-В настоящее время только 4% всего собрания музея представлено в основной экспозиции, остальные произведения скрыты в фондах. Во время экскурсии в фондохранилища можно будет увидеть уникальные экспонаты, не вошедшие в постоянную экспозицию, - сообщает пресс-служба областного правительства.

Начнется экскурсия в 11:00 в Тверской областной картинной галерее (улица Дмитрия Донского, 37, строение 1, подъезд 1). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.