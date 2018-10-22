По вине молодого водителя без прав для человека пострадали в ДТП в Тверской области

СЕГОДНЯ 09:45 2018-10-22T09:45:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 20 октября, на 3 км автомобильной дороги Нерль-Скнятино, проходящей через Калязинский район Тверской области, произошла авария с двумя пострадавшими. Дорожное происшествие случилось около 23:10.

Известно, что 22-летний водитель "Kia Sportage" без прав, не справился с управлением и вылетел на автомобиле в кювет, где транспортное еще и опрокинулось.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате ДТП в больницу были доставлены, как водитель, так и его два пассажира 41 и 17 лет. В момент аварии потерпевшие не были пристегнуты ремнями безопасности.