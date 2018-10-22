Мужчина получил ожоги во время пожара в Твери

СЕГОДНЯ 09:40 2018-10-22T09:40:55+03:00

Загорелся деревянный дом на четыре квартиры

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В Твери загорелся многоквартирный жилой дом на улице 2-ая Новозаводская. Сообщение о пожаре поступило в 02:54 22 октября.

В результате огонь повредил кровлю и внутреннюю отделку одной из квартир деревянного дома на площади 30 квадратных метров.

Как сообщили в УМЧС России по Тверской области, с ожогами 1% тела 2 степени в больницу был доставлен 42-летний мужчина, сын хозяйки квартиры. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Потушить пожар полностью удалось в 05:27.

На месте с огнем боролись 20 человек из отделений пожарно-спасательных частей №3, №4, №1, №72.