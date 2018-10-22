Мужчина получил ожоги во время пожара в Твери
Загорелся деревянный дом на четыре квартиры
Пожарные быстро прибыли на местоФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:
В Твери загорелся многоквартирный жилой дом на улице 2-ая Новозаводская. Сообщение о пожаре поступило в 02:54 22 октября.
В результате огонь повредил кровлю и внутреннюю отделку одной из квартир деревянного дома на площади 30 квадратных метров.
Как сообщили в УМЧС России по Тверской области, с ожогами 1% тела 2 степени в больницу был доставлен 42-летний мужчина, сын хозяйки квартиры. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
Потушить пожар полностью удалось в 05:27.
На месте с огнем боролись 20 человек из отделений пожарно-спасательных частей №3, №4, №1, №72.