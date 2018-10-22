Автомобилистка столкнулась с автобусом в Тверской области

СЕГОДНЯ 09:36 2018-10-22T09:36:32+03:00

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В субботу, 20 октября, на Борковском шоссе, что в Кимрах Тверской области, произошла дорожно-транспортное-происшествие с пострадавшей. Дорожное происшествие случилось, когда на часах было около 07:15.

Установлено, что 26-летняя обладательница автомобиля "Лада Калина" не смогла обеспечить постоянный контроль за транспортным средством и выехав на встречную полосу врезалась в автобус "ПАЗ 32053-07".

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии в больницу с различными травмами была доставлена обладательница легковушки.