Автомобилистка столкнулась с автобусом в Тверской области
Женщину пришлось госпитализировать
Женщина получила в ДТП травмы Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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В субботу, 20 октября, на Борковском шоссе, что в Кимрах Тверской области, произошла дорожно-транспортное-происшествие с пострадавшей. Дорожное происшествие случилось, когда на часах было около 07:15.
Установлено, что 26-летняя обладательница автомобиля "Лада Калина" не смогла обеспечить постоянный контроль за транспортным средством и выехав на встречную полосу врезалась в автобус "ПАЗ 32053-07".
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии в больницу с различными травмами была доставлена обладательница легковушки.