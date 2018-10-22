В Твери установят новые светофоры

СЕГОДНЯ 09:12 2018-10-22T10:25:32+03:00

Вот такие светофоры планируют установить на улицах Твери Фото: Евгения ГУСЕВА

Изменить размер текста: A A

В Твери появятся новые светофоры. Администрация города планирует установить новые и модернизировать существующие светофорные объекты на некоторых улицах города. Соответствующая информация появилась сайте госакупок.

В заявке сказано, что светофоры с трехфазным режимом работы появятся на пересечении проспекта Ленина с улицей Маршала Захарова и на улице Туполева. Светофор с единственной желтой секцией планируют установить на улице Индустриальной у Политехнического колледжа.

Также некоторые действующие светофоры будут модернизированы «зеленой стрелкой с красной окантовкой». К таким участкам относятся перекрёстки улицы Орджоникидзе и набережной Лазури, улиц Вагжанова и 15 лет Октября, проспекта Калинина и улицы Карла Маркса, проспекта Чайковского и Спортивного переулка.

На эти цели из городского бюджета выделят 2,4 млн рублей.