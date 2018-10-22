Около 200 молодых артистов приедут в Тверь на фестиваль любительских цирковых коллективов

СЕГОДНЯ 08:45 2018-10-22T08:46:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В Твери 22 и 23 октября пройдет XIII межрегиональный фестиваль любительских цирковых коллективов «Праздник нашего детства».

Участвовать в нем будут около 200 молодых артистов, которые приедут из Санкт-Петербурга, Саратова, Республики Удмуртии, Свердловской и Тверской областей.

В программе мероприятия запланированы просмотры коллективов, мастер-класс, гала-концерт лучших исполнителей. Кроме того, откроется творческая лаборатория.

-В рамках конкурсной программы жюри фестиваля будет оценивать профессионализм исполнителей, оригинальность представленного образа, сложность трюков, стилистику грима, прически и костюмы, музыкальный и пластический рисунок номера и другие аспекты, - сообщает пресс-служба областного правительства.

Завершиться праздник гала-концертом лауреатов фестиваля во вторник, 23 октября. Начнется шоу в 17:00 в Тверском государственном цирке.