2018-10-22T08:15:25+03:00
Общество

Десятки домов останутся днем без света в Твери

Плановые отключения электроэнергии затронут все районы города
Виктория ЖУКОВА
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Каждую неделю в Твери проходят плановые работы из-за которых в домах отключают светКаждую неделю в Твери проходят плановые работы из-за которых в домах отключают светФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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В Твери продолжаются дневные отключения электроэнергии в домах. На этот раз в течение рабочей неделе свет будут отключать в домах из-за планово-предупредительных работ на объектах электросетевого хозяйства. В частности, запланированы замены аварийных опор и проводов на воздушных линиях, подрезка опасный ветвей деревьев, электромонтажные работы и установка счетчиков. Работы будут идти с 22 по 26 октября.

В зоне отключения все районы Твери.

Сегодня, 22 октября, света не будет до обеда в трех районах. В Заволжском районе отключения электроэнергии ожидаются до 16:00 в домах по улицам: Шишкова, Старобежецкая, Кутузова, а также на переулке 1-й Клубный и на Затверецкой набережной.

До 16:00 света не будет и в Центральном районе на улицах Крылова и Салтыкова-Щедрина.

В Московском районе с 13:00 до 16:00 отключения пройдут в домах, которые находятся на улице Фадеева и Ипподромная. Также с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 света не будет в некоторых домах на бульваре Гусева. А с утра и до 16:00 работы проходят на улице Богданова, Терещенко и Склизкова.

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