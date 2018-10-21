2018-10-21T20:51:14+03:00
Общество

На стадионе «Химик» Твери идет укладка искусственного покрытия

Об археологических находках теперь будут напоминать только фотографии
Ирина ТАРАСОВА
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Работы идут полным ходомРаботы идут полным ходомФото: Ирина ТАРАСОВА
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Стадион «Химик» в Твери продолжают реконструировать. Так, на 21 октября выяснилось, что практически всю территорию стадиона, которая совсем недавно еще была перекопана из-за археологических раскопок, уже застелили каркасом под новый искусственный газон. Из-под песка выглядывает полиэтилен, которым и законсервировали историю.

Напомним, археологические раскопки и, главное, находки разделили жителей города на две половины. Одни утверждали, что даже обновленный стадион «Химик» Твери теперь не нужен, что на этом месте необходимо создать туристическую зону с демонстрацией выявленных артефактов. Другие руководствовались тем, что стадион необходимо оставить.

Оказывается, есть и третье мнение - строителей. На вопрос: «А вы как считаете, надо ли было оставить «Химик»?», один из них охотно поделился своим мнением:

- А, вариантов нет. Уже столько денег вбухали, отказываться и что-то пересматривать поздно. К концу ноября, возможно, все работы будут доделаны.

Отметим, что работы проводит АО «Дорожное ремонтно-строительное управление». Компания выиграла электронный аукцион, снизив начальную цену контракта с 95,6 до 87,7 миллионов рублей.

Находки закрыли полиэтиленом и засыпали песком Фото: Ирина ТАРАСОВА

Находки закрыли полиэтиленом и засыпали пескомФото: Ирина ТАРАСОВА

Работы планируется завершить в ноябре Фото: Ирина ТАРАСОВА

Работы планируется завершить в ноябреФото: Ирина ТАРАСОВА

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