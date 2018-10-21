2018-10-21T19:32:01+03:00
Звезды

Фестиваль исторической реконструкции "Преодолевая смуту" пройдет в Парке Победы Твери

Гостей праздника познакомят с событиями, происходившими с 1609 по 1618 года
Ирина ТАРАСОВА
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Фестиваль не только пройдет на новой площадке, но и обещает удивить нововведениямиФестиваль не только пройдет на новой площадке, но и обещает удивить нововведениямиФото: Ирина ТАРАСОВА
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4 ноября в День народного единства в Твери пройдет IV межрегиональный городской фестиваль исторической реконструкции "Страницы нашей истории: Преодолевая смуту".

В этом году мероприятие пройдет на новой площадке - с 11.00 до 17.00 в Парке Победы.

Организаторы - «Военно-исторический клуб «Хранители Мира», при поддержке Администрации города Твери и Тверского регионального отделения Союза десантников России.

Фестиваль приурочен к празднованию Дня народного единства. 4 ноября 1612 года народное ополчение под командованием Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского избавило Москву и Россию от польско-литовских захватчиков. Это событие стало окончанием Смутного времени в России. Однако, вооруженные столкновения с иноземными агрессорами длились вплоть до 1618 года. Верхневолжье оставалось центром военных действий.

Гостей праздника познакомят с событиями, происходившими в Твери с 1609 по 1618 года. Особый акцент будет сделан на материальной культуре Тверской земли начала XVII века.

На площадках будут работать интерактивные выставки доспехов, вооружения и артиллерии.

В лагере стрельцов - "Стрелецкая слобода" можно будет научиться фехтованию, «огневому бою», работе с пикой и бердышом. В ремесленной слободе - почувствовать себя кузнецом, плотником и даже пушечных дел мастером.

Также в программе - боевые флэшмобы, подвижные и настольные игры времен Московского царства, мастер-классы по плетению и ткачеству, настольная игра «Преодолевая Смуту» и ярмарка.

Желающие смогут принять участие и в квест-игре «Ратные люди: Ополчение».

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