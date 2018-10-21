Несмотря на наступившее похолодание, карусели в горсаду Твери продолжат работать

СЕГОДНЯ 19:13 2018-10-21T19:13:44+03:00

Изменить размер текста: A A

21 октября сотрудники Городского сада Твери рассказали об обновленном режиме работы аттракционов в осенне-зимний период. И тем самым порадовали малышей и взрослых романтиков.

- Друзья, осень сейчас в самом разгаре, впереди зима, но это совсем не означает, что наш Городской сад засыпает вместе с природой! В осенне-зимний период он будет открыт для посещения с 7:00 до 24:00, - поясняют сотрудники горсада.

Сообщается, что аттракционы также продолжат работать, но лишь в боагоприятную погоду и в выходные дни (суббота, воскресенье), праздничные и дни школьных каникул.

Детские аттракционы с 11:00 (12:00) до 19:00 (20:00).

Взрослые аттракционы с 11:00 (12:00) до 20:00 (21:00).