Несмотря на наступившее похолодание, карусели в горсаду Твери продолжат работать
21 октября сотрудники Городского сада Твери рассказали об обновленном режиме работы аттракционов в осенне-зимний период. И тем самым порадовали малышей и взрослых романтиков.
- Друзья, осень сейчас в самом разгаре, впереди зима, но это совсем не означает, что наш Городской сад засыпает вместе с природой! В осенне-зимний период он будет открыт для посещения с 7:00 до 24:00, - поясняют сотрудники горсада.
Сообщается, что аттракционы также продолжат работать, но лишь в боагоприятную погоду и в выходные дни (суббота, воскресенье), праздничные и дни школьных каникул.
Детские аттракционы с 11:00 (12:00) до 19:00 (20:00).
Взрослые аттракционы с 11:00 (12:00) до 20:00 (21:00).