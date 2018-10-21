2018-10-21T19:13:44+03:00
Общество

Несмотря на наступившее похолодание, карусели в горсаду Твери продолжат работать

Правда, лишь в благоприятную погоду
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

21 октября сотрудники Городского сада Твери рассказали об обновленном режиме работы аттракционов в осенне-зимний период. И тем самым порадовали малышей и взрослых романтиков.

- Друзья, осень сейчас в самом разгаре, впереди зима, но это совсем не означает, что наш Городской сад засыпает вместе с природой! В осенне-зимний период он будет открыт для посещения с 7:00 до 24:00, - поясняют сотрудники горсада.

Сообщается, что аттракционы также продолжат работать, но лишь в боагоприятную погоду и в выходные дни (суббота, воскресенье), праздничные и дни школьных каникул.

Детские аттракционы с 11:00 (12:00) до 19:00 (20:00).

Взрослые аттракционы с 11:00 (12:00) до 20:00 (21:00).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На стадионе «Химик» Твери идет укладка искусственного покрытия
Фестиваль исторической реконструкции "Преодолевая смуту" пройдет в Парке Победы Твери
На мосту у «Бастилии» в Твери обнаружили шесть гранат и патроны
Прощание с народным артистом России Леонидом Брусиным пройдет в Твери 22 октября
21 октября в Тверской области отмечают День герба и флага
Новый сезон лингвострановедческий клуб «Анефра» Твери начнет с «Музыкального путешествия по странам мира»
Продуктовый магазин вспыхнул в Тверской области ранним утром
Молодой человек открыто похитил у пенсионера мопед в Тверской области
Минометную мину времен Великой Отечественной войны обнаружили в Твери
В ежегодном международном фестивале "Покровские вечера" примут участие артисты из Твери, Москвы, Санкт-Петербурга
В Тверь прилетели первые снегири
Из-за нетрезвого водителя в Тверской области погибло два пассажира
Лучший детский фильм выберут в Твери на фестивале "Молодым дорогу!"
В Фировском районе Тверской области сгорел жилой дом
Симфоническое шоу RockestraLive объединит в Твери любителей классики и рока
Воров, обчистивших автомобиль в Тверской области, удалось вычислить в течение суток