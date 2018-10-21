На мосту у «Бастилии» в Твери обнаружили шесть гранат и патроны

СЕГОДНЯ 17:35 2018-10-21T17:54:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Около 24.00, в ночь с 20 на 21 октября некоторые жители Твери стали свидетелями того, что мост через Тьмаку возле «Бастилии» (бывший универмаг «Тверь») перекрыли машинами.

Через некоторое время стало известно, что там была обнаружена опасная находка. Чуть позже в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области прокомментировали:

- Были найдены 6 гранат без запала и патроны.

Спустя полчаса дорога на мост уже была открыта.

А вот, кто оставил боеприпасы в таком месте, пока неясно. Проводится проверка.