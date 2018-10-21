2018-10-21T17:54:21+03:00
Происшествия

На мосту у «Бастилии» в Твери обнаружили шесть гранат и патроны

Проводится проверка
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Проверка продолжаетсяПроверка продолжается
Изменить размер текста:

Около 24.00, в ночь с 20 на 21 октября некоторые жители Твери стали свидетелями того, что мост через Тьмаку возле «Бастилии» (бывший универмаг «Тверь») перекрыли машинами.

Через некоторое время стало известно, что там была обнаружена опасная находка. Чуть позже в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области прокомментировали:

- Были найдены 6 гранат без запала и патроны.

Спустя полчаса дорога на мост уже была открыта.

А вот, кто оставил боеприпасы в таком месте, пока неясно. Проводится проверка.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На стадионе «Химик» Твери идет укладка искусственного покрытия
Фестиваль исторической реконструкции "Преодолевая смуту" пройдет в Парке Победы Твери
Несмотря на наступившее похолодание, карусели в горсаду Твери продолжат работать
Прощание с народным артистом России Леонидом Брусиным пройдет в Твери 22 октября
21 октября в Тверской области отмечают День герба и флага
Новый сезон лингвострановедческий клуб «Анефра» Твери начнет с «Музыкального путешествия по странам мира»
Продуктовый магазин вспыхнул в Тверской области ранним утром
Молодой человек открыто похитил у пенсионера мопед в Тверской области
Минометную мину времен Великой Отечественной войны обнаружили в Твери
В ежегодном международном фестивале "Покровские вечера" примут участие артисты из Твери, Москвы, Санкт-Петербурга
В Тверь прилетели первые снегири
Из-за нетрезвого водителя в Тверской области погибло два пассажира
Лучший детский фильм выберут в Твери на фестивале "Молодым дорогу!"
В Фировском районе Тверской области сгорел жилой дом
Симфоническое шоу RockestraLive объединит в Твери любителей классики и рока
Воров, обчистивших автомобиль в Тверской области, удалось вычислить в течение суток