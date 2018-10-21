Прощание с народным артистом России Леонидом Брусиным пройдет в Твери 22 октября

СЕГОДНЯ 14:28 2018-10-21T15:02:32+03:00

Изменить размер текста: A A

22 октября, в понедельник, в Тверском академическом театре драме состоится прощание с народным артистом России, ведущим мастером сцены Леонидом Брусиным. Начало церемонии в 11.00.

Напомним, актер скончался на 77-ом году жизни 18 октября, вследствие продолжительной болезни.

Леонид Аркадьевич служил профессии более полувека и 48 лет именно в Тверской области. За эти годы он сыграл более 20 заглавных ролей, всего же их было более 80, большую часть на сцене Тверского академического театра драмы.

Последней премьерной ролью на тверской сцене для Леонида Брусина стал Гарольд Корриндж, коллекционер старинного фарфора в «Чёрной комедии» Шеффера. Этим спектаклем в 2017 году Леонид Аркадьевич отметил свое 75-летие и 50-летие творческой деятельности. Последний раз артист вышел на сцену 28 января 2018 года в спектакле «Провинциальные анекдоты» Вампилова в роли доктора Рукосуева.