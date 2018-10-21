СЕГОДНЯ 13:29 2018-10-21T13:43:31+03:00

Владимир Лавренов тверской флаг берет с собой во все поездки по миру. Фото: из архива Владимира Лавренова

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21 октября в Тверской области отмечают День герба и флага.

Если коснуться истории, то до 1856 года герб Твери был гербом и всех тверских земель. Но позже было принято решение, что губернии должны иметь собственные особенные гербы. Они составлялись на основе гербов городов-столиц губерний. Композиция лишь немного изменялась.

В итоге герб Тверской губернии составлен 8 декабря 1856 года. Существование герба и правила его использования в настоящее время определяются Законом Тверской области «О гербе и флаге Тверской области», принятым в 1996 году. С этого же года и принято был отмечать праздник.

С днем герба и флага жителей региона поздравил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

- Официальные символы региона напоминают о выдающейся роли тверской земли в развитии Отечества. Наш край внес весомый вклад в создание и развитие сильного и независимого российского государства, защиту национальных интересов, формирования высоких духовных и нравственных идеалов нашего народа», – говорится в поздравлении.

Также глава региона подчеркнул, что залогом новых свершений является « гордость историей родной земли, любовь к отчему краю и ответственность за его судьбу».

КСТАТИ

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