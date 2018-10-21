2018-10-21T12:41:25+03:00
Звезды

Новый сезон лингвострановедческий клуб «Анефра» Твери начнет с «Музыкального путешествия по странам мира»

Специальный гость - основатель «D ja Vu group» Евгений Окунев
Ирина ТАРАСОВА
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24 октября в Тверской областной библиотеке имени Горького новый сезон открывает лингвострановедческий клуб «Анефра». Тема встречи - «Музыкальное путешествие по странам мира».

Члены и гости клуба совершат музыкальное путешествие по Англии, Германии, Франции, Италии, Испании, Перу, Финляндии, Индии, Шри-Ланке и Африке.

Самые юные участники клуба, школьнки 7 класса 35 школы покажут театрализованную постановку «Бременские музыканты» на немецком языке. Ансамбль "Жемчужина" расскажет о своем участии в международном музыкальном фестивале в Испании.

В рамках программы также пройдет конкурс музыкальных видеороликов, посвященных 33-летию «Анефры». Лучший ролик будет размещен на сайте библиотеки.

Специальный гость "Анефры" - полуфиналист Всероссийского телевизионного шоу «Новая звезда» на телеканале «Звезда» 2018, основатель «Déja Vu group» Евгений Окунев.

- Приглашаем всех, кто желает совершить столь увлекательное, романтичное, музыкальное путешествие! - приглашают организаторы

Актовый зал, начало в 16.00.

Вход свободный.

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