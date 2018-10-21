Новый сезон лингвострановедческий клуб «Анефра» Твери начнет с «Музыкального путешествия по странам мира»
24 октября в Тверской областной библиотеке имени Горького новый сезон открывает лингвострановедческий клуб «Анефра». Тема встречи - «Музыкальное путешествие по странам мира».
Члены и гости клуба совершат музыкальное путешествие по Англии, Германии, Франции, Италии, Испании, Перу, Финляндии, Индии, Шри-Ланке и Африке.
Самые юные участники клуба, школьнки 7 класса 35 школы покажут театрализованную постановку «Бременские музыканты» на немецком языке. Ансамбль "Жемчужина" расскажет о своем участии в международном музыкальном фестивале в Испании.
В рамках программы также пройдет конкурс музыкальных видеороликов, посвященных 33-летию «Анефры». Лучший ролик будет размещен на сайте библиотеки.
Специальный гость "Анефры" - полуфиналист Всероссийского телевизионного шоу «Новая звезда» на телеканале «Звезда» 2018, основатель «Déja Vu group» Евгений Окунев.
- Приглашаем всех, кто желает совершить столь увлекательное, романтичное, музыкальное путешествие! - приглашают организаторы
Актовый зал, начало в 16.00.
Вход свободный.