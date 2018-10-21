Продуктовый магазин вспыхнул в Тверской области ранним утром
Причина пожара устанавливается
Локализовать пожар удалось спустя 15 минут. Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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21 октября около 6.20 утра в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Тверской области сообщили о том, что в поселке Погорелое Городище Зубцовского района - пожар.
Пожарно-спасательные части № 31 и № 71 прибыли на местои установили, что горит местный продуктовый магазин.
- В результате пожара огнем была повреждена внутренняя отделка на площади 3 кв.м. Причина пожара устанавливается, - сообщаеют в пресс-сдужбе ГУ МЧС России по Тверской области.
В 6:32 была объявлена локализация пожара. Часом позже объявили и о полной ликвидации возгорания.
Всего к ликвидации пожара было привлечено 6 человек и 2 единицы техники.