2018-10-21T12:00:13+03:00
Происшествия

Продуктовый магазин вспыхнул в Тверской области ранним утром

Причина пожара устанавливается
Ирина ТАРАСОВА
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Локализовать пожар удалось спустя 15 минут. Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиЛокализовать пожар удалось спустя 15 минут. Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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21 октября около 6.20 утра в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Тверской области сообщили о том, что в поселке Погорелое Городище Зубцовского района - пожар.

Пожарно-спасательные части № 31 и № 71 прибыли на местои установили, что горит местный продуктовый магазин.

- В результате пожара огнем была повреждена внутренняя отделка на площади 3 кв.м. Причина пожара устанавливается, - сообщаеют в пресс-сдужбе ГУ МЧС России по Тверской области.

В 6:32 была объявлена локализация пожара. Часом позже объявили и о полной ликвидации возгорания.

Всего к ликвидации пожара было привлечено 6 человек и 2 единицы техники.

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