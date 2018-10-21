2018-10-21T11:29:43+03:00
Происшествия

Молодой человек открыто похитил у пенсионера мопед в Тверской области

Однако черед 15 минут грабителя уже задержали
Ирина ТАРАСОВА
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Теперь молодому человеку грозит срок до 4 лет лишения свободыТеперь молодому человеку грозит срок до 4 лет лишения свободы
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21 октября сообщается, что в дежурную часть полиции Удомельского района Тверской области обратился местный житель. 71-летний мужчина сообщил, что во двор его дома зашел молодой человек и не прячась, и не скрывая своих действий похитил мопед стоимостью 30 000 рублей, п. после чего скрылся.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. По составленной ориентировке и приметам, которые были переданы патрульным экипажам и сотрудникам оперативных служб, подозреваемый был задержан уже через 15 минут.

Им оказался неработающий 18-летний местный житель.

- В настоящее время похищенное у задержанного изъято и возвращено законному владельцу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК России «Грабеж», - сообщаеют в песс-службе УМВД России по Тверской области.

По данной статье молодому человеку грозит до четырех лет тюрьмы.

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