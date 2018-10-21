Минометную мину времен Великой Отечественной войны обнаружили в Твери

СЕГОДНЯ 01:01 2018-10-21T01:24:33+03:00

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20 октября в Твери группой специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области был обезврежен один взрывоопасный предмет.

Им оказалась 82 миллиметровая минометная мина времен Великой Отечественной войны:

Главное управление МЧС России по Тверской области при обнаружении взрывоопасного предмета рекомендует гражданам:

- отойдите на безопасное расстояние;

- предупредите окружающих о возможной опасности;

- немедленно сообщите об обнаруженном предмете в полицию по телефону «02» или в единую службу спасения по телефону «101», «112» и действуйте только в соответствии с полученными рекомендациями;

- до приезда специалистов не подходите к подозрительному предмету, не предпринимайте самостоятельных действий по его обезвреживанию.