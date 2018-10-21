2018-10-21T01:24:33+03:00
Происшествия

Минометную мину времен Великой Отечественной войны обнаружили в Твери

Взрывоопасный предмет был обезврежен
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Мину обезвредили специалисты. Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиМину обезвредили специалисты. Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
Изменить размер текста:

20 октября в Твери группой специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области был обезврежен один взрывоопасный предмет.

Им оказалась 82 миллиметровая минометная мина времен Великой Отечественной войны:

Главное управление МЧС России по Тверской области при обнаружении взрывоопасного предмета рекомендует гражданам:

- отойдите на безопасное расстояние;

- предупредите окружающих о возможной опасности;

- немедленно сообщите об обнаруженном предмете в полицию по телефону «02» или в единую службу спасения по телефону «101», «112» и действуйте только в соответствии с полученными рекомендациями;

- до приезда специалистов не подходите к подозрительному предмету, не предпринимайте самостоятельных действий по его обезвреживанию.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ежегодном международном фестивале "Покровские вечера" примут участие артисты из Твери, Москвы, Санкт-Петербурга
В Тверь прилетели первые снегири
Из-за нетрезвого водителя в Тверской области погибло два пассажира
Лучший детский фильм выберут в Твери на фестивале "Молодым дорогу!"
В Фировском районе Тверской области сгорел жилой дом
Симфоническое шоу RockestraLive объединит в Твери любителей классики и рока
Воров, обчистивших автомобиль в Тверской области, удалось вычислить в течение суток
В Твери все готово к открытию Чемпионата и первенства города по ушу-саньда
В Твери разучат израильские и ашкеназские танцы
Тверской ТЮЗ приглашает больших и маленьких на спектакли выходного дня
Юные баскетболисты из Твери завоевали "бронзу" на Межрегиональном турнире "Золотая осень"
В Твери начинает работу «Мастерская времени»
Фестиваль любительских цирковых коллективов «Праздник нашего детства» завершится в Твери гала-концертом
Государственные и региональные награды вручили жителям Тверской области
Житель Тверской области похитил из котельной три тонны угля
В Твери продолжают проверять уличных продавцов
Две легковушки и троллейбус столкнулись в Твери
Спецкору "Комсомольской правды" Ирине Тарасовой в УМВД России по Тверской области объявили благодарность
Двух мужчину убили в дачном доме в Тверской области
В Роспотребнадзоре посчитали жалобы жителей Тверской области
Очередной "Контроль трезвости" пройдет на дорогах Тверской области
Ярмарка "Осенний бульвар" откроется в Твери
Полторы тонны макулатуры собрали Тверские студенты
Дни малого и среднего бизнеса проходят в Твери
Мужчина не заплатил штраф за пьяное вождение в Твери и лишился телевизора
Служебная собака за считанные минуты нашла мужчину, который похитил велосипед в Тверской области
Суд оставил в силе приговор 26-летнему жителю Твери, который убил свою мать