Минометную мину времен Великой Отечественной войны обнаружили в Твери
20 октября в Твери группой специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области был обезврежен один взрывоопасный предмет.
Им оказалась 82 миллиметровая минометная мина времен Великой Отечественной войны:
Главное управление МЧС России по Тверской области при обнаружении взрывоопасного предмета рекомендует гражданам:
- отойдите на безопасное расстояние;
- предупредите окружающих о возможной опасности;
- немедленно сообщите об обнаруженном предмете в полицию по телефону «02» или в единую службу спасения по телефону «101», «112» и действуйте только в соответствии с полученными рекомендациями;
- до приезда специалистов не подходите к подозрительному предмету, не предпринимайте самостоятельных действий по его обезвреживанию.