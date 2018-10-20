В ежегодном международном фестивале "Покровские вечера" примут участие артисты из Твери, Москвы, Санкт-Петербурга

20 Окт. 23:19 2018-10-20T23:29:18+03:00

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21 октября во Дворце культуры "Пролетарка" Твери пройдет ежегодный вечер-концерт "Покровские вечера", приуроченный к 100-летию убиения преподобномученицы великой княгини Елисаветы Федоровны (1864-1918) и посвященный российским сестрам милосердия.

Организаторами Епархиального музыкально-поэтического фестиваля выступили Фонд Екатерины Бакуниной и Отдел культуры Тверской епархии.

Традиционно концерт включает в себя не только музыкальные и танцевальные номера артистов, но и иллюстрированный рассказ с погружением в историю. В этом году в программе примут участие музыкальные коллективы и артисты из Твери, Москвы, Санкт-Петербурга.

Историю и духовный подвиг российских сестер милосердия от первых и до последних будут раскрывать через музыку, поэзию и духовное слово.

ДК «Пролетарка»

21 октября в 14.00.

Билеты можно приобрести через церковную лавку Покровского храма г. Твери (набережная р. Тьмаки,1), тел. 32-06-92.