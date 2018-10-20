В Тверь прилетели первые снегири

20 Окт. 22:30 2018-10-20T22:32:29+03:00

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20 октября в Твери заметили первых снегирей. Горожане тут же поделились фотографиями в соцсетях и подписали: «Снегири снова в городе. Это к зиме».

Однако, как выяснилось, красногрудые птицы прилетели и в другие города Тверской области, о чем тут же поделились в комментариях под фотографиями:

- И я сегодня стайку видела! Поначалу и не поверила, – написала жительница Весьегонска и добавила. - А позавчера журавли летели, большой клин.

Кстати, наступление похолодания полностью подтверждают и прогнозы синоптиков.

С началом новой рабочей недели, с 22 октября, осень окончательно отвоюет свои позиции. В понедельник температура будет колебаться возле отметки в +9 градусов, и, возможно, пройдут дожди. В последующие два дня сильных температурных перепадов не ожидается, при этом есть вероятность, что выглянет солнце. А вот ночью уже столбик термометра опустится до 0 градусов и даже ниже.