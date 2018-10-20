2018-10-20T21:26:47+03:00
Происшествия

Из-за нетрезвого водителя в Тверской области погибло два пассажира

Мужчина не справился с управлением и съехал с дороги
Ирина ТАРАСОВА
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Водитель не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и столкнулся с препятствием. Фото: Управление ГИБДД России по Тверской областиВодитель не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и столкнулся с препятствием. Фото: Управление ГИБДД России по Тверской области
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За прошедшие сутки на территории Тверской области произошло 6 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 2 человека погибли и 8 получили травмы различной степени тяжести.

Причиной ДТП со смертельным исходом стало алкогольное опьянение водителя автомобиля.

- 19 октября около 21 часа на 1 км автодороги Лисицы- Видогощи Калининского района Тверской области, 53-летний водитель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем "Нива Шевроле", неправильно выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. Результатом этого стал съезд с дороги и последующее столкновение с препятствием, - сообщают в Управлении ГИБДД по Тверской области.

Двое пассажиров автомобиля "Нива Шевроле" скончались на месте происшествия.

Напоминаем, и в эти выходные в Тверской области проходит профилактическое мероприятие "Контроль трезвости".

Госавтоинспекция Тверской области обращается к жителям города Твери и области с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения.

Данную информацию (государственный номер, местонахождение, направление движения) необходимо оперативно сообщать по телефонам дежурной части ГИБДД Тверской области: 8(4822)-58-04-00, 8(4822)-58-59-00 или 02.

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