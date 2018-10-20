Из-за нетрезвого водителя в Тверской области погибло два пассажира
За прошедшие сутки на территории Тверской области произошло 6 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 2 человека погибли и 8 получили травмы различной степени тяжести.
Причиной ДТП со смертельным исходом стало алкогольное опьянение водителя автомобиля.
- 19 октября около 21 часа на 1 км автодороги Лисицы- Видогощи Калининского района Тверской области, 53-летний водитель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем "Нива Шевроле", неправильно выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. Результатом этого стал съезд с дороги и последующее столкновение с препятствием, - сообщают в Управлении ГИБДД по Тверской области.
Двое пассажиров автомобиля "Нива Шевроле" скончались на месте происшествия.
Напоминаем, и в эти выходные в Тверской области проходит профилактическое мероприятие "Контроль трезвости".
Госавтоинспекция Тверской области обращается к жителям города Твери и области с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения.
Данную информацию (государственный номер, местонахождение, направление движения) необходимо оперативно сообщать по телефонам дежурной части ГИБДД Тверской области: 8(4822)-58-04-00, 8(4822)-58-59-00 или 02.