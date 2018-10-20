Лучший детский фильм выберут в Твери на фестивале "Молодым дорогу!"

СЕГОДНЯ 20:41 2018-10-20T20:42:33+03:00

Всего на конкурс было предоставлено более 80 картин

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25-26 октября в Твери пройдет Х областной фестиваль-конкурс детского и юношеского кино «Молодым дорогу». Организаторы - Тверской областной Дом народного творчества.

В мероприятии принимут участие около 40 детских и юношеских видеостудий, а также отдельные участники в возрасте до 18 лет из 24-х районов Тверской области.

В этом году отборочной комиссии было представлено более 80-ти видеофильмов.

Тематика картин разная: человек и природа, проблемы экологии; противодействие идеологии терроризма; национальные, исторические и культурные традиции; духовный мир человека; личность и общество, социальные проблемы; историческое, культурное и духовное наследие народов Тверской области; героико-патриотической тематики; противодействие вредным привычкам.

Жюри будет оценивать представленные работы по 18 номинациям. Лучших участников наградят дипломами Лауреатов по номинациям. А лучший фильм фестиваля будет отмечен Гран-при.

25 октября после открытия фестиваля в 10.00, до 17.00 состоятся конкурсные просмотры картин. С 17.00 до 19.00 - .круглый стол и обмен опытом.

26 октября с 10.00-11.00 состоится просмотр внеконкурсной программы.

Далее с 11.00-13.00 пройдут обсуждение конкурсной программы членами жюри и мастер-классы.

С 13.00 начнется награждение победителей.

Приглашаем всех неравнодушных к любительскому киноискусству!