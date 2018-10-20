В Фировском районе Тверской области сгорел жилой дом
О пострадавших не сообщается
Причина пожара и ущерб устанавливаются. Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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20 октября около 10 утра в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Тверской области поступило сообщение о пожаре в поселке Великооктябрьский Фировского района.
На месте было установлено, что горит жилой дом. В результате пожара была уничтожена кровля и практически стены по всей площади. Причина пожара и ущерб устанавливаются. О пострадавших не сообщается.
В 14:10 объявлена локализация пожара. В 15:35 объявлена полная ликвидация пожара.
Всего к ликвидации пожара было привлечено 12 человек и 4 единицы техники.