2018-10-20T15:59:02+03:00
Происшествия

В Фировском районе Тверской области сгорел жилой дом

О пострадавших не сообщается
Ирина ТАРАСОВА
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Причина пожара и ущерб устанавливаются. Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиПричина пожара и ущерб устанавливаются. Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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20 октября около 10 утра в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Тверской области поступило сообщение о пожаре в поселке Великооктябрьский Фировского района.

На месте было установлено, что горит жилой дом. В результате пожара была уничтожена кровля и практически стены по всей площади. Причина пожара и ущерб устанавливаются. О пострадавших не сообщается.

В 14:10 объявлена локализация пожара. В 15:35 объявлена полная ликвидация пожара.

Всего к ликвидации пожара было привлечено 12 человек и 4 единицы техники.

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