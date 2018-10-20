Симфоническое шоу RockestraLive объединит в Твери любителей классики и рока

СЕГОДНЯ 15:13 2018-10-20T15:16:56+03:00

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20 октября во Дворце культуры «Пролетарка» Твери ожидается яркое событие - симфоническое рок-шоу RockestraLive.

В исполнении симфонического оркестра прозвучат рок-хиты.

- Эти ребята уже третий год разрывают шаблоны. Они трижды сводили с ума Кремль, среди их поклонников Muse, 30 Seconds to Mars, Placebo и другие западные звезды. На этот раз они везут новую программу от классики хард-рока 60-80-х до современной альтернативы 90-2010-х. От Led Zeppelin, Deep Purple и Queen до Linkin Park, Imagine Dragons и даже Rammstein! - рассказывает о предстоящем шоу организаторы.

Самое длинное симфоническое рок-шоу длится 2,5 часа. Три десятка музыкантов на одной сцене и почти тридцать знаменитых хитов.

Не обойдется без сюрпризов...

Начало в 18.00.