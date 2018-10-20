Симфоническое шоу RockestraLive объединит в Твери любителей классики и рока
20 октября во Дворце культуры «Пролетарка» Твери ожидается яркое событие - симфоническое рок-шоу RockestraLive.
В исполнении симфонического оркестра прозвучат рок-хиты.
- Эти ребята уже третий год разрывают шаблоны. Они трижды сводили с ума Кремль, среди их поклонников Muse, 30 Seconds to Mars, Placebo и другие западные звезды. На этот раз они везут новую программу от классики хард-рока 60-80-х до современной альтернативы 90-2010-х. От Led Zeppelin, Deep Purple и Queen до Linkin Park, Imagine Dragons и даже Rammstein! - рассказывает о предстоящем шоу организаторы.
Самое длинное симфоническое рок-шоу длится 2,5 часа. Три десятка музыкантов на одной сцене и почти тридцать знаменитых хитов.
Не обойдется без сюрпризов...
Начало в 18.00.