Воров, обчистивших автомобиль в Тверской области, удалось вычислить в течение суток

СЕГОДНЯ 14:54 2018-10-20T15:01:15+03:00

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19 октября в полициюобратился 47-летний житель Ржева. Мужчина сообщил о том, что из его автомашины, припаркованной у его дома, неизвестные украли аккумулятор и инструменты.

Полицейские, прибыв на место происшествия, составили описание похищенного, изъяли следы обуви и микрочастицы и установили, что преступников было несколько.

В течение дежурных суток личности подозреваемых в краже были установлены. Ими оказались двое неработающих жителей Ржевского района в возрасте 23 и 25 лет.

Задержанные уже сознались в содеянном.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража», санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Злоумышленники задержаны в порядке статей 91-92 УПК РФ. Ведется следствие, - сообщают в пресс-службеа УМВД России по Тверской области