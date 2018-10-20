2018-10-20T09:38:33+03:00
Спорт

В Твери все готово к открытию Чемпионата и первенства города по ушу-саньда

Начало в 10.30
Ирина ТАРАСОВА
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В соревнованиях примут участие мальчики и девочкиВ соревнованиях примут участие мальчики и девочкиФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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20 октября в спортивном зале стадиона «Химик» Твери пройдет чемпионат и первенство города Твери по ушу (дисциплина-саньда).

В соревнованиях примут участие спортсмены спортивных школ, клубов, спортивных организаций города Твери мальчики, девочки (11-12 лет), юноши, девушки (13 -14 лет, 15-16 лет, 17-18 лет лет), мужчины, женщины (18 лет и старше).

Победители не останутся без наград.

Лучшие в каждой весовой категории будут отмечены призами, медалями и дипломами. Призёры, занявшие 2-3 места, награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней.

Начало соревнований в 10.30.

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