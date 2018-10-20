2018-10-20T09:18:50+03:00
Общество

В Твери разучат израильские и ашкеназские танцы

Фестиваль традиционной культуры продолжается
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В танцах живет душа, характер и история народаВ танцах живет душа, характер и история народа
Изменить размер текста:

В Твери в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования проходит Фестиваль традиционной культуры. Очередная встреча пройдет 20 октября.

Гости смогут выучить и затем танцевать израильские и ашкеназские танцы.

В программе вечера: Израильские и Ашкеназские танцы. Круговые, парные и линейные, медленные и быстрые, весёлые и печальные…

- Вас ждет много танцев и немного историй. Попробуем разобраться в стилях танца разных еврейских диаспор, почувствовать настроение и характер евреев Средиземноморья, Йемена, Ближнего Востока и Восточной Европы, - рассказывают организаторы.

Преподаватель, Дана Лифанова, занимается народными танцами более 20 лет, из них 11 лет - израильскими народными танцами. Под руководством ведущих хореографов и преподавателей Израиля прошла обучение в «Israeli Dance Institute» (Великобритания) и «Karmiel Summer Course» (Израиль), является сертифицированным педагогом израильских танцев.

С 2007 года – постоянный участник международных семинаров и фестивалей народных танцев (Санкт-Петербург, Ульяновск, Беларусь, Казахстан, Татарстан, Латвия, Литва, Великобритания, Бельгия, Франция, Израиль, Германия, Швейцария).

На данный момент Дана руководит студией еврейских и израильских танцев «Ruaсh» Москвы( Еврейский Культурный Центр) и танцевальным проектом в МЕОЦ. Является постоянным участником мероприятий, посвященных еврейской и израильской культуре, проводит мастер-классы по еврейскому и израильскому танцу «от традиции до современности».

Творческая гостиная ТвГУ

ул. Симеоновская, 46.

20 октября в 18.00

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Твери все готово к открытию Чемпионата и первенства города по ушу-саньда
Тверской ТЮЗ приглашает больших и маленьких на спектакли выходного дня
Юные баскетболисты из Твери завоевали "бронзу" на Межрегиональном турнире "Золотая осень"
В Твери начинает работу «Мастерская времени»
Фестиваль любительских цирковых коллективов «Праздник нашего детства» завершится в Твери гала-концертом
Государственные и региональные награды вручили жителям Тверской области
Житель Тверской области похитил из котельной три тонны угля
В Твери продолжают проверять уличных продавцов
Две легковушки и троллейбус столкнулись в Твери
Спецкору "Комсомольской правды" Ирине Тарасовой в УМВД России по Тверской области объявили благодарность
Двух мужчину убили в дачном доме в Тверской области
В Роспотребнадзоре посчитали жалобы жителей Тверской области
Очередной "Контроль трезвости" пройдет на дорогах Тверской области
Ярмарка "Осенний бульвар" откроется в Твери
Полторы тонны макулатуры собрали Тверские студенты
Дни малого и среднего бизнеса проходят в Твери
Мужчина не заплатил штраф за пьяное вождение в Твери и лишился телевизора
Служебная собака за считанные минуты нашла мужчину, который похитил велосипед в Тверской области
Суд оставил в силе приговор 26-летнему жителю Твери, который убил свою мать