В Твери разучат израильские и ашкеназские танцы

СЕГОДНЯ 09:10 2018-10-20T09:18:50+03:00

В танцах живет душа, характер и история народа

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В Твери в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования проходит Фестиваль традиционной культуры. Очередная встреча пройдет 20 октября.

Гости смогут выучить и затем танцевать израильские и ашкеназские танцы.

В программе вечера: Израильские и Ашкеназские танцы. Круговые, парные и линейные, медленные и быстрые, весёлые и печальные…

- Вас ждет много танцев и немного историй. Попробуем разобраться в стилях танца разных еврейских диаспор, почувствовать настроение и характер евреев Средиземноморья, Йемена, Ближнего Востока и Восточной Европы, - рассказывают организаторы.

Преподаватель, Дана Лифанова, занимается народными танцами более 20 лет, из них 11 лет - израильскими народными танцами. Под руководством ведущих хореографов и преподавателей Израиля прошла обучение в «Israeli Dance Institute» (Великобритания) и «Karmiel Summer Course» (Израиль), является сертифицированным педагогом израильских танцев.

С 2007 года – постоянный участник международных семинаров и фестивалей народных танцев (Санкт-Петербург, Ульяновск, Беларусь, Казахстан, Татарстан, Латвия, Литва, Великобритания, Бельгия, Франция, Израиль, Германия, Швейцария).

На данный момент Дана руководит студией еврейских и израильских танцев «Ruaсh» Москвы( Еврейский Культурный Центр) и танцевальным проектом в МЕОЦ. Является постоянным участником мероприятий, посвященных еврейской и израильской культуре, проводит мастер-классы по еврейскому и израильскому танцу «от традиции до современности».

Творческая гостиная ТвГУ

ул. Симеоновская, 46.

20 октября в 18.00