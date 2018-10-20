Тверской ТЮЗ приглашает больших и маленьких на спектакли выходного дня

СЕГОДНЯ 08:55 2018-10-20T09:03:03+03:00

Спектакли пройдут уже в эти выходные. Фото: из архива ТЮЗа

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В Театре юного зрителя Твери в выходные, 20 и 21 сентября, пройдут спектакли для самых маленьких.

20 октября в 12.00 - «Золотой цыплёнок»

Зрители увидят невероятную историю о том, как Лиса решила похитить у Деда с Бабой золотое яичко, вырастить из него с помощью Волка золотую курочку и разбогатеть. Но на свет появляется не Курочка, а Петушок Петя. Цыпленка ожидают удивительные открытия, а Волку начинает нравиться роль доброго и заботливого папы.

Спектакль помогает ребёнку понять, что семейные ценности и добрые отношения не имеют ничего общего с выгодой.

21 октября в 12.00 - «Кот в сапогах»

Вместе с Котом гости погрузятся в волшебный мир приключений и превращений со счастливым финалом! Не пропустите возможность с ним познакомиться поближе!

ул. Советская, 32

Касса театра: 8 (4822) 34-97-03.