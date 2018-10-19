Юные баскетболисты из Твери завоевали "бронзу" на Межрегиональном турнире "Золотая осень"

СЕГОДНЯ 19:43 2018-10-19T19:46:02+03:00

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В Твери подвели итоги Межрегионального турнира по баскетболу «Золотая осень». Участие в нем приняли юноши 2004-2005 года рождения.

Игры проходили с 15-17 октября в ДС «Юбилейный». В Тверь приехали спортсмены из Москвы, Ярославля, Всеволожска (Ленинградская область) и даже Перми. Игры проводились по круговой системе, то есть места в итоговой турнирной таблице распределились по количеству набранных очков.

Как сообщает пресс-служба областного спорткомитета, чемпионом турнира стала команда «Олимпиец» из Перми. На втором месте оказались спортсмены команды «Руна» (Москва). А «бронзу» чемпионата завоевали юноши из БК «Тверь».