2018-10-19T18:36:11+03:00
Общество

Государственные и региональные награды вручили жителям Тверской области

Торжественная церемония была приурочена к Дню герба и флага региона
Виктория ЖУКОВА
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Государственные и региональные награды вручили жителям Тверской области Фото: областное правительствоГосударственные и региональные награды вручили жителям Тверской области Фото: областное правительство
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В Твери 19 октября прошла торжественная церемония награждения государственными и региональными наградами жителей региона. Награды вручал губернатор Игорь Руденя. Торжественная церемония была приурочена к Дню герба и флага Тверской области, который отмечается 21 октября.

Орден Дружбы торжественно вручили Митрополиту Виктору. Также медалью ордена «Родительская слава» была отмечена семья Нуралиевых, которая воспитывает пятерых детей. Знаком Губернатора «Во благо земли Тверской» награжден старший вице-президент банка «Российский капитал» Олег Бетин.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 1-й степени вручили водителю-испытателю Алексею Вишнякову, почетное звание «Заслуженный учитель РФ» присвоено учителю математики из Удомли Тамаре Цапиевой, благодарность Президента России объявлена заместителю главы Весьегонского района Екатерине Живописцевой и старшему воспитателю детского сада из Красного Холма Валентине Ляленковой.

Кроме того, региональными наградами были отмечены 22 жителя Верхневолжья.

А спецкору "Комсомолки" Ирине Тарасовой в УМВД России по Тверской области объявили благодарность.

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