Житель Тверской области похитил из котельной три тонны угля

СЕГОДНЯ 18:00 2018-10-19T18:00:49+03:00

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В Тверской области в полицию обратился сотрудник управления ЖКХ Оленинского района. Мужчина рассказал, что ночью неизвестный проник на территорию котельной в деревне Лытница и похитил более трех тонн каменного угля, который принадлежал местному коммунальному предприятию. Ущерб составил более 19 000 рублей.

На месте происшествия сотрудники полиции обследования помещения предприятия, опросили возможных свидетелей произошедшего и наметили пути отхода злоумышленника.

По подозрению в краже был задержан 48-летний безработный житель Оленино. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

Мужчина в содеянном сознался. Он рассказал, что увез уголь на собственном автомобиле и выгрузил его у себя дома.